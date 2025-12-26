シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DeepTrader
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
レビュー0件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 053
利益トレード:
811 (77.01%)
損失トレード:
242 (22.98%)
ベストトレード:
49.17 USD
最悪のトレード:
-35.79 USD
総利益:
1 975.34 USD (380 851 pips)
総損失:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
最大連続の勝ち:
116 (324.53 USD)
最大連続利益:
324.53 USD (116)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.59%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
660 (62.68%)
短いトレード:
393 (37.32%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-4.67 USD
最大連続の負け:
16 (-188.63 USD)
最大連続損失:
-188.63 USD (16)
月間成長:
42.92%
年間予想:
520.78%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
188.63 USD (29.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.43% (188.63 USD)
エクイティによる:
20.91% (196.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.17 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 116
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +324.53 USD
最大連続損失: -188.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
レビューなし
