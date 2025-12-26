- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 053
利益トレード:
811 (77.01%)
損失トレード:
242 (22.98%)
ベストトレード:
49.17 USD
最悪のトレード:
-35.79 USD
総利益:
1 975.34 USD (380 851 pips)
総損失:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
最大連続の勝ち:
116 (324.53 USD)
最大連続利益:
324.53 USD (116)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.59%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
660 (62.68%)
短いトレード:
393 (37.32%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-4.67 USD
最大連続の負け:
16 (-188.63 USD)
最大連続損失:
-188.63 USD (16)
月間成長:
42.92%
年間予想:
520.78%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
188.63 USD (29.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.43% (188.63 USD)
エクイティによる:
20.91% (196.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.17 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 116
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +324.53 USD
最大連続損失: -188.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
