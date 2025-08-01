Dövizler / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VYM fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.39 ve Yüksek fiyatı olarak 140.99 aralığında işlem gördü.
Vanguard High Dividend Yield ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYM haberleri
Günlük aralık
140.39 140.99
Yıllık aralık
112.05 142.17
- Önceki kapanış
- 140.53
- Açılış
- 140.65
- Satış
- 140.48
- Alış
- 140.78
- Düşük
- 140.39
- Yüksek
- 140.99
- Hacim
- 1.864 K
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 9.24%
- Yıllık değişim
- 9.82%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.3%
- Önceki
- 3.3%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.6%
- Önceki
- 1.6%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 6.8%
- Önceki
- 6.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -2.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.6%
- Önceki
- 1.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $42.847 B
- Önceki
- $-103.566 B
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 208 K
- Önceki
- 231 K
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.913 M
- Önceki
- 1.920 M
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.925%