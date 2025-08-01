Währungen / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VYM hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.39 bis zu einem Hoch von 140.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard High Dividend Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
140.39 140.99
Jahresspanne
112.05 142.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.53
- Eröffnung
- 140.65
- Bid
- 140.48
- Ask
- 140.78
- Tief
- 140.39
- Hoch
- 140.99
- Volumen
- 1.864 K
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 9.24%
- Jahresänderung
- 9.82%
