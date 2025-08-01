Currencies / VYM
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
VYM exchange rate has changed by -0.04% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 140.39 and at a high of 140.99.
Follow Vanguard High Dividend Yield ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYM News
- What Does Q4 Hold for the U.S. Economy? ETFs to Consider
- Important Considerations For Those Interested In The Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
- VYM Is A Great ETF, But CGDV Offers Staggering Returns With Slightly Higher Risk
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Is Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) a Strong ETF Right Now?
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- VYM: I Am Downgrading VYM As SCHD Provides Better Value (NYSEARCA:VYM)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- ETF Strategies to Follow as Powell Hints at September Rate Cuts
- Market Storm Incoming: Why VIG Is Not A Good Dividend ETF Right Now (NYSEARCA:VIG)
- SCHD: Get Ready For A Seasonal Correction In Growth (NYSEARCA:SCHD)
- SPDG: This Relatively New ETF May Be SCHD's Suitable Replacement As A Core Holding
- Payrolls, Private Equity, Perspective
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- VYM Vs. IDV: Best Time Since 2021 To Buy U.S. Dividend Stocks (BATS:IDV)
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- Should Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) Be on Your Investing Radar?
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
Daily Range
140.39 140.99
Year Range
112.05 142.17
- Previous Close
- 140.53
- Open
- 140.65
- Bid
- 140.48
- Ask
- 140.78
- Low
- 140.39
- High
- 140.99
- Volume
- 1.864 K
- Daily Change
- -0.04%
- Month Change
- 1.69%
- 6 Months Change
- 9.24%
- Year Change
- 9.82%
24 September, Wednesday
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
- 3.710%
- Fcst
- Prev
- 3.724%