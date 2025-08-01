QuotesSections
Currencies / VYM
Back to US Stock Market

VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF

140.48 USD 0.05 (0.04%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

VYM exchange rate has changed by -0.04% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 140.39 and at a high of 140.99.

Follow Vanguard High Dividend Yield ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VYM News

Daily Range
140.39 140.99
Year Range
112.05 142.17
Previous Close
140.53
Open
140.65
Bid
140.48
Ask
140.78
Low
140.39
High
140.99
Volume
1.864 K
Daily Change
-0.04%
Month Change
1.69%
6 Months Change
9.24%
Year Change
9.82%
24 September, Wednesday
14:00
USD
New Home Sales
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
New Home Sales m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
5-Year Note Auction
Act
3.710%
Fcst
Prev
3.724%