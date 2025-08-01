QuotazioniSezioni
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF

140.48 USD 0.05 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VYM ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.39 e ad un massimo di 140.99.

Segui le dinamiche di Vanguard High Dividend Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VYM News

Intervallo Giornaliero
140.39 140.99
Intervallo Annuale
112.05 142.17
Chiusura Precedente
140.53
Apertura
140.65
Bid
140.48
Ask
140.78
Minimo
140.39
Massimo
140.99
Volume
1.864 K
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
1.69%
Variazione Semestrale
9.24%
Variazione Annuale
9.82%
