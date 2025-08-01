Valute / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VYM ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.39 e ad un massimo di 140.99.
Segui le dinamiche di Vanguard High Dividend Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
140.39 140.99
Intervallo Annuale
112.05 142.17
- Chiusura Precedente
- 140.53
- Apertura
- 140.65
- Bid
- 140.48
- Ask
- 140.78
- Minimo
- 140.39
- Massimo
- 140.99
- Volume
- 1.864 K
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 1.69%
- Variazione Semestrale
- 9.24%
- Variazione Annuale
- 9.82%
25 settembre, giovedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%