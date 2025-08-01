Devises / VYM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VYM a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.39 et à un maximum de 140.99.
Suivez la dynamique Vanguard High Dividend Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYM Nouvelles
- What Does Q4 Hold for the U.S. Economy? ETFs to Consider
- Important Considerations For Those Interested In The Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
- VYM Is A Great ETF, But CGDV Offers Staggering Returns With Slightly Higher Risk
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Is Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) a Strong ETF Right Now?
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- VYM: I Am Downgrading VYM As SCHD Provides Better Value (NYSEARCA:VYM)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- ETF Strategies to Follow as Powell Hints at September Rate Cuts
- Market Storm Incoming: Why VIG Is Not A Good Dividend ETF Right Now (NYSEARCA:VIG)
- SCHD: Get Ready For A Seasonal Correction In Growth (NYSEARCA:SCHD)
- SPDG: This Relatively New ETF May Be SCHD's Suitable Replacement As A Core Holding
- Payrolls, Private Equity, Perspective
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- VYM Vs. IDV: Best Time Since 2021 To Buy U.S. Dividend Stocks (BATS:IDV)
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- Should Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) Be on Your Investing Radar?
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
Range quotidien
140.39 140.99
Range Annuel
112.05 142.17
- Clôture Précédente
- 140.53
- Ouverture
- 140.65
- Bid
- 140.48
- Ask
- 140.78
- Plus Bas
- 140.39
- Plus Haut
- 140.99
- Volume
- 1.864 K
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 1.69%
- Changement à 6 Mois
- 9.24%
- Changement Annuel
- 9.82%
25 septembre, jeudi
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%