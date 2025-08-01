货币 / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VYM汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点140.39和高点140.99进行交易。
关注Vanguard High Dividend Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VYM新闻
- What Does Q4 Hold for the U.S. Economy? ETFs to Consider
- Important Considerations For Those Interested In The Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
- VYM Is A Great ETF, But CGDV Offers Staggering Returns With Slightly Higher Risk
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Is Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) a Strong ETF Right Now?
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- VYM: I Am Downgrading VYM As SCHD Provides Better Value (NYSEARCA:VYM)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- ETF Strategies to Follow as Powell Hints at September Rate Cuts
- Market Storm Incoming: Why VIG Is Not A Good Dividend ETF Right Now (NYSEARCA:VIG)
- SCHD: Get Ready For A Seasonal Correction In Growth (NYSEARCA:SCHD)
- SPDG: This Relatively New ETF May Be SCHD's Suitable Replacement As A Core Holding
- Payrolls, Private Equity, Perspective
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- VYM Vs. IDV: Best Time Since 2021 To Buy U.S. Dividend Stocks (BATS:IDV)
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- Should Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) Be on Your Investing Radar?
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
日范围
140.39 140.99
年范围
112.05 142.17
- 前一天收盘价
- 140.53
- 开盘价
- 140.65
- 卖价
- 140.48
- 买价
- 140.78
- 最低价
- 140.39
- 最高价
- 140.99
- 交易量
- 1.864 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.69%
- 6个月变化
- 9.24%
- 年变化
- 9.82%
