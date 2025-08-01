通貨 / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VYMの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり140.39の安値と140.99の高値で取引されました。
Vanguard High Dividend Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
140.39 140.99
1年のレンジ
112.05 142.17
- 以前の終値
- 140.53
- 始値
- 140.65
- 買値
- 140.48
- 買値
- 140.78
- 安値
- 140.39
- 高値
- 140.99
- 出来高
- 1.864 K
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.69%
- 6ヶ月の変化
- 9.24%
- 1年の変化
- 9.82%
