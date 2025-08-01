Moedas / VYM
VYM: Vanguard High Dividend Yield ETF
140.48 USD 0.05 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VYM para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.39 e o mais alto foi 140.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard High Dividend Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VYM Notícias
Faixa diária
140.39 140.99
Faixa anual
112.05 142.17
- Fechamento anterior
- 140.53
- Open
- 140.65
- Bid
- 140.48
- Ask
- 140.78
- Low
- 140.39
- High
- 140.99
- Volume
- 1.864 K
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.69%
- Mudança de 6 meses
- 9.24%
- Mudança anual
- 9.82%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%