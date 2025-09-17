FiyatlarBölümler
Dövizler / TLT
Geri dön - Hisse senetleri

TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

89.02 USD 0.17 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TLT fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.78 ve Yüksek fiyatı olarak 89.22 aralığında işlem gördü.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLT haberleri

Günlük aralık
88.78 89.22
Yıllık aralık
83.30 99.33
Önceki kapanış
89.19
Açılış
89.06
Satış
89.02
Alış
89.32
Düşük
88.78
Yüksek
89.22
Hacim
20.788 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
3.97%
6 aylık değişim
-2.42%
Yıllık değişim
-9.89%
21 Eylül, Pazar