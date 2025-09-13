Валюты / TLT
TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
90.35 USD 0.19 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLT за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.04, а максимальная — 90.49.
Следите за динамикой iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
90.04 90.49
Годовой диапазон
83.30 99.33
- Предыдущее закрытие
- 90.16
- Open
- 90.10
- Bid
- 90.35
- Ask
- 90.65
- Low
- 90.04
- High
- 90.49
- Объем
- 20.089 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 5.52%
- 6-месячное изменение
- -0.96%
- Годовое изменение
- -8.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.