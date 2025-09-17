Devises / TLT
TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
89.02 USD 0.17 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TLT a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.78 et à un maximum de 89.22.
Suivez la dynamique iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TLT Nouvelles
Range quotidien
88.78 89.22
Range Annuel
83.30 99.33
- Clôture Précédente
- 89.19
- Ouverture
- 89.06
- Bid
- 89.02
- Ask
- 89.32
- Plus Bas
- 88.78
- Plus Haut
- 89.22
- Volume
- 20.788 K
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 3.97%
- Changement à 6 Mois
- -2.42%
- Changement Annuel
- -9.89%
20 septembre, samedi