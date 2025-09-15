货币 / TLT
TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
90.12 USD 0.23 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TLT汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点89.87和高点91.04进行交易。
关注iShares 20+ Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TLT新闻
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- The Stagflation Protection Portfolio
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- The Fed Is In Focus
- Wall Street Breakfast Podcast: BofA Says Think BIG
- The Search For Goldilocks
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Yield Curve Steepened Last Week, While U.S. Equity Indices Became Very Overbought
日范围
89.87 91.04
年范围
83.30 99.33
- 前一天收盘价
- 90.35
- 开盘价
- 90.70
- 卖价
- 90.12
- 买价
- 90.42
- 最低价
- 89.87
- 最高价
- 91.04
- 交易量
- 43.137 K
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 5.26%
- 6个月变化
- -1.22%
- 年变化
- -8.78%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B