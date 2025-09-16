通貨 / TLT
TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
89.19 USD 0.93 (1.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TLTの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり88.90の安値と89.47の高値で取引されました。
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLT News
1日のレンジ
88.90 89.47
1年のレンジ
83.30 99.33
- 以前の終値
- 90.12
- 始値
- 89.25
- 買値
- 89.19
- 買値
- 89.49
- 安値
- 88.90
- 高値
- 89.47
- 出来高
- 38.395 K
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 4.17%
- 6ヶ月の変化
- -2.24%
- 1年の変化
- -9.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K