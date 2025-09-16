クォートセクション
通貨 / TLT
TLT: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

89.19 USD 0.93 (1.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TLTの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり88.90の安値と89.47の高値で取引されました。

iShares 20+ Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
88.90 89.47
1年のレンジ
83.30 99.33
以前の終値
90.12
始値
89.25
買値
89.19
買値
89.49
安値
88.90
高値
89.47
出来高
38.395 K
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
4.17%
6ヶ月の変化
-2.24%
1年の変化
-9.72%
