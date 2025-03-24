Dövizler / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVNI fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.83 ve Yüksek fiyatı olarak 0.92 aralığında işlem gördü.
Nvni Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NVNI haberleri
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Günlük aralık
0.83 0.92
Yıllık aralık
0.14 12.20
- Önceki kapanış
- 0.90
- Açılış
- 0.90
- Satış
- 0.90
- Alış
- 1.20
- Düşük
- 0.83
- Yüksek
- 0.92
- Hacim
- 2.901 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 47.54%
- 6 aylık değişim
- 328.57%
- Yıllık değişim
- 11.11%
21 Eylül, Pazar