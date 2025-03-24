FiyatlarBölümler
Dövizler / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited

0.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVNI fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.83 ve Yüksek fiyatı olarak 0.92 aralığında işlem gördü.

Nvni Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVNI haberleri

Günlük aralık
0.83 0.92
Yıllık aralık
0.14 12.20
Önceki kapanış
0.90
Açılış
0.90
Satış
0.90
Alış
1.20
Düşük
0.83
Yüksek
0.92
Hacim
2.901 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
47.54%
6 aylık değişim
328.57%
Yıllık değişim
11.11%
21 Eylül, Pazar