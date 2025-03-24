Valute / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVNI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.83 e ad un massimo di 0.92.
Segui le dinamiche di Nvni Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NVNI News
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Intervallo Giornaliero
0.83 0.92
Intervallo Annuale
0.14 12.20
- Chiusura Precedente
- 0.90
- Apertura
- 0.90
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Minimo
- 0.83
- Massimo
- 0.92
- Volume
- 2.901 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 47.54%
- Variazione Semestrale
- 328.57%
- Variazione Annuale
- 11.11%
21 settembre, domenica