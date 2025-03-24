통화 / NVNI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NVNI: Nvni Group Limited
0.90 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVNI 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.83이고 고가는 0.92이었습니다.
Nvni Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVNI News
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
일일 변동 비율
0.83 0.92
년간 변동
0.14 12.20
- 이전 종가
- 0.90
- 시가
- 0.90
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- 저가
- 0.83
- 고가
- 0.92
- 볼륨
- 2.901 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 47.54%
- 6개월 변동
- 328.57%
- 년간 변동율
- 11.11%
20 9월, 토요일