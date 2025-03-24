Moedas / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.90 USD 0.09 (11.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVNI para hoje mudou para 11.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.82 e o mais alto foi 1.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Nvni Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.82 1.14
Faixa anual
0.14 12.20
- Fechamento anterior
- 0.81
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.82
- High
- 1.14
- Volume
- 20.595 K
- Mudança diária
- 11.11%
- Mudança mensal
- 47.54%
- Mudança de 6 meses
- 328.57%
- Mudança anual
- 11.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh