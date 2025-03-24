货币 / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.81 USD 0.15 (22.73%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVNI汇率已更改22.73%。当日，交易品种以低点0.65和高点0.86进行交易。
关注Nvni Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVNI新闻
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
日范围
0.65 0.86
年范围
0.14 12.20
- 前一天收盘价
- 0.66
- 开盘价
- 0.66
- 卖价
- 0.81
- 买价
- 1.11
- 最低价
- 0.65
- 最高价
- 0.86
- 交易量
- 7.847 K
- 日变化
- 22.73%
- 月变化
- 32.79%
- 6个月变化
- 285.71%
- 年变化
- 0.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值