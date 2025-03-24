通貨 / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.90 USD 0.09 (11.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVNIの今日の為替レートは、11.11%変化しました。日中、通貨は1あたり0.82の安値と1.14の高値で取引されました。
Nvni Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVNI News
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
1日のレンジ
0.82 1.14
1年のレンジ
0.14 12.20
- 以前の終値
- 0.81
- 始値
- 0.91
- 買値
- 0.90
- 買値
- 1.20
- 安値
- 0.82
- 高値
- 1.14
- 出来高
- 20.595 K
- 1日の変化
- 11.11%
- 1ヶ月の変化
- 47.54%
- 6ヶ月の変化
- 328.57%
- 1年の変化
- 11.11%
