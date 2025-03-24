КотировкиРазделы
Валюты / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited

0.66 USD 0.05 (8.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVNI за сегодня изменился на 8.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.61, а максимальная — 0.66.

Следите за динамикой Nvni Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NVNI

Дневной диапазон
0.61 0.66
Годовой диапазон
0.14 12.20
Предыдущее закрытие
0.61
Open
0.62
Bid
0.66
Ask
0.96
Low
0.61
High
0.66
Объем
942
Дневное изменение
8.20%
Месячное изменение
8.20%
6-месячное изменение
214.29%
Годовое изменение
-18.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.