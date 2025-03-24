Валюты / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.66 USD 0.05 (8.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVNI за сегодня изменился на 8.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.61, а максимальная — 0.66.
Следите за динамикой Nvni Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Nuvini promotes Gustavo Usero to chief operating officer
- Nuvini introduces new executive compensation program tied to growth metrics
- Nuvini launches AI lab to boost efficiency across portfolio companies
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- June 2025 Letter to Shareholders of Nvni Group Limited
- Nuvini Group Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Investor Conference
- Nuvini Group Completes Acquisition of B2B SaaS Platform Munddi
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/1/25 - TipRanks.com
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Дневной диапазон
0.61 0.66
Годовой диапазон
0.14 12.20
- Предыдущее закрытие
- 0.61
- Open
- 0.62
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Low
- 0.61
- High
- 0.66
- Объем
- 942
- Дневное изменение
- 8.20%
- Месячное изменение
- 8.20%
- 6-месячное изменение
- 214.29%
- Годовое изменение
- -18.52%
