Währungen / NVNI
NVNI: Nvni Group Limited
0.86 USD 0.04 (4.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVNI hat sich für heute um -4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.83 bis zu einem Hoch von 0.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nvni Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NVNI News
Tagesspanne
0.83 0.92
Jahresspanne
0.14 12.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.90
- Eröffnung
- 0.90
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Tief
- 0.83
- Hoch
- 0.92
- Volumen
- 2.314 K
- Tagesänderung
- -4.44%
- Monatsänderung
- 40.98%
- 6-Monatsänderung
- 309.52%
- Jahresänderung
- 6.17%
