NTCT: NetScout Systems Inc
25.83 USD 0.18 (0.69%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTCT fiyatı bugün -0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.60 ve Yüksek fiyatı olarak 26.11 aralığında işlem gördü.
NetScout Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NTCT haberleri
Günlük aralık
25.60 26.11
Yıllık aralık
18.12 27.89
- Önceki kapanış
- 26.01
- Açılış
- 26.11
- Satış
- 25.83
- Alış
- 26.13
- Düşük
- 25.60
- Yüksek
- 26.11
- Hacim
- 1.518 K
- Günlük değişim
- -0.69%
- Aylık değişim
- 5.13%
- 6 aylık değişim
- 23.71%
- Yıllık değişim
- 19.31%
21 Eylül, Pazar