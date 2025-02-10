货币 / NTCT
NTCT: NetScout Systems Inc
25.30 USD 0.09 (0.36%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTCT汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.57进行交易。
关注NetScout Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTCT新闻
日范围
25.17 25.57
年范围
18.12 27.89
- 前一天收盘价
- 25.21
- 开盘价
- 25.38
- 卖价
- 25.30
- 买价
- 25.60
- 最低价
- 25.17
- 最高价
- 25.57
- 交易量
- 328
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- 21.17%
- 年变化
- 16.86%
