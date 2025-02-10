Moedas / NTCT
NTCT: NetScout Systems Inc
25.80 USD 0.45 (1.78%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTCT para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.43 e o mais alto foi 25.82.
Veja a dinâmica do par de moedas NetScout Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NTCT Notícias
Faixa diária
25.43 25.82
Faixa anual
18.12 27.89
- Fechamento anterior
- 25.35
- Open
- 25.53
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Low
- 25.43
- High
- 25.82
- Volume
- 154
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- 5.01%
- Mudança de 6 meses
- 23.56%
- Mudança anual
- 19.17%
