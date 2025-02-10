KurseKategorien
Währungen / NTCT
Zurück zum Aktien

NTCT: NetScout Systems Inc

26.01 USD 0.66 (2.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTCT hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 26.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die NetScout Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTCT News

Tagesspanne
25.43 26.12
Jahresspanne
18.12 27.89
Vorheriger Schlusskurs
25.35
Eröffnung
25.53
Bid
26.01
Ask
26.31
Tief
25.43
Hoch
26.12
Volumen
1.309 K
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
5.86%
6-Monatsänderung
24.57%
Jahresänderung
20.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K