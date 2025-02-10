Währungen / NTCT
NTCT: NetScout Systems Inc
26.01 USD 0.66 (2.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTCT hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 26.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die NetScout Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTCT News
Tagesspanne
25.43 26.12
Jahresspanne
18.12 27.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.35
- Eröffnung
- 25.53
- Bid
- 26.01
- Ask
- 26.31
- Tief
- 25.43
- Hoch
- 26.12
- Volumen
- 1.309 K
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- 5.86%
- 6-Monatsänderung
- 24.57%
- Jahresänderung
- 20.14%
