시세섹션
통화 / NTCT
주식로 돌아가기

NTCT: NetScout Systems Inc

25.83 USD 0.18 (0.69%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NTCT 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.60이고 고가는 26.11이었습니다.

NetScout Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTCT News

일일 변동 비율
25.60 26.11
년간 변동
18.12 27.89
이전 종가
26.01
시가
26.11
Bid
25.83
Ask
26.13
저가
25.60
고가
26.11
볼륨
1.518 K
일일 변동
-0.69%
월 변동
5.13%
6개월 변동
23.71%
년간 변동율
19.31%
20 9월, 토요일