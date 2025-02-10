クォートセクション
通貨 / NTCT
NTCT: NetScout Systems Inc

26.01 USD 0.66 (2.60%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTCTの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり25.43の安値と26.12の高値で取引されました。

NetScout Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.43 26.12
1年のレンジ
18.12 27.89
以前の終値
25.35
始値
25.53
買値
26.01
買値
26.31
安値
25.43
高値
26.12
出来高
1.309 K
1日の変化
2.60%
1ヶ月の変化
5.86%
6ヶ月の変化
24.57%
1年の変化
20.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K