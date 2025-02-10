通貨 / NTCT
NTCT: NetScout Systems Inc
26.01 USD 0.66 (2.60%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTCTの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり25.43の安値と26.12の高値で取引されました。
NetScout Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.43 26.12
1年のレンジ
18.12 27.89
- 以前の終値
- 25.35
- 始値
- 25.53
- 買値
- 26.01
- 買値
- 26.31
- 安値
- 25.43
- 高値
- 26.12
- 出来高
- 1.309 K
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- 5.86%
- 6ヶ月の変化
- 24.57%
- 1年の変化
- 20.14%
