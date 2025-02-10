Валюты / NTCT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NTCT: NetScout Systems Inc
25.21 USD 0.20 (0.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTCT за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.47.
Следите за динамикой NetScout Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NTCT
- Should Value Investors Buy NetScout Systems (NTCT) Stock?
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Are Investors Undervaluing NetScout Systems (NTCT) Right Now?
- NetScout stock initiated with Buy rating at B.Riley on AI growth potential
- NetScout: Cybersecurity Momentum Underpins Confidence In The Stock (NASDAQ:NTCT)
- NetScout Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTCT)
- NetScout Systems, Inc. (NTCT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NetScout Q1 FY’26 slides: Revenue up 7%, EPS jumps 21% as cyber segment shines
- NetScout Systems (NTCT) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- NetScout earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Strength Seen in Radcom (RDCM): Can Its 11.4% Jump Turn into More Strength?
- NETSCOUT enhances cyber intelligence with adaptive threat analytics
- Netscout systems EVP sells shares worth $70,410
- NetScout Systems Stock Gets RS Rating Lift
- NetScout Stock: Numbers And Outlook Suggest A Buy (NASDAQ:NTCT)
Дневной диапазон
25.17 25.47
Годовой диапазон
18.12 27.89
- Предыдущее закрытие
- 25.41
- Open
- 25.42
- Bid
- 25.21
- Ask
- 25.51
- Low
- 25.17
- High
- 25.47
- Объем
- 839
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 20.74%
- Годовое изменение
- 16.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.