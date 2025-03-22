FiyatlarBölümler
Dövizler / LYEL
LYEL: Lyell Immunopharma Inc

13.09 USD 0.45 (3.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LYEL fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.70 ve Yüksek fiyatı olarak 13.22 aralığında işlem gördü.

Lyell Immunopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LYEL haberleri

Günlük aralık
12.70 13.22
Yıllık aralık
0.39 14.18
Önceki kapanış
12.64
Açılış
12.70
Satış
13.09
Alış
13.39
Düşük
12.70
Yüksek
13.22
Hacim
159
Günlük değişim
3.56%
Aylık değişim
21.65%
6 aylık değişim
2280.00%
Yıllık değişim
869.63%
21 Eylül, Pazar