LYEL: Lyell Immunopharma Inc
13.22 USD 0.09 (0.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYEL за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 13.62.
Следите за динамикой Lyell Immunopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.46 13.62
Годовой диапазон
0.39 14.18
- Предыдущее закрытие
- 13.13
- Open
- 12.85
- Bid
- 13.22
- Ask
- 13.52
- Low
- 12.46
- High
- 13.62
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 22.86%
- 6-месячное изменение
- 2303.64%
- Годовое изменение
- 879.26%
