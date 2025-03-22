货币 / LYEL
LYEL: Lyell Immunopharma Inc
12.82 USD 0.40 (3.03%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LYEL汇率已更改-3.03%。当日，交易品种以低点12.77和高点13.18进行交易。
关注Lyell Immunopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LYEL新闻
日范围
12.77 13.18
年范围
0.39 14.18
- 前一天收盘价
- 13.22
- 开盘价
- 12.77
- 卖价
- 12.82
- 买价
- 13.12
- 最低价
- 12.77
- 最高价
- 13.18
- 交易量
- 19
- 日变化
- -3.03%
- 月变化
- 19.14%
- 6个月变化
- 2230.91%
- 年变化
- 849.63%
