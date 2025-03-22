通貨 / LYEL
LYEL: Lyell Immunopharma Inc
12.64 USD 0.33 (2.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LYELの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり12.36の安値と12.74の高値で取引されました。
Lyell Immunopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.36 12.74
1年のレンジ
0.39 14.18
- 以前の終値
- 12.31
- 始値
- 12.45
- 買値
- 12.64
- 買値
- 12.94
- 安値
- 12.36
- 高値
- 12.74
- 出来高
- 87
- 1日の変化
- 2.68%
- 1ヶ月の変化
- 17.47%
- 6ヶ月の変化
- 2198.18%
- 1年の変化
- 836.30%
