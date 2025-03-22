Moedas / LYEL
LYEL: Lyell Immunopharma Inc
12.31 USD 0.91 (6.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LYEL para hoje mudou para -6.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.93 e o mais alto foi 13.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Lyell Immunopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.93 13.18
Faixa anual
0.39 14.18
- Fechamento anterior
- 13.22
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Low
- 11.93
- High
- 13.18
- Volume
- 127
- Mudança diária
- -6.88%
- Mudança mensal
- 14.41%
- Mudança de 6 meses
- 2138.18%
- Mudança anual
- 811.85%
