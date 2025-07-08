FiyatlarBölümler
LINC: Lincoln Educational Services Corporation

20.98 USD 0.48 (2.24%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LINC fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.90 ve Yüksek fiyatı olarak 21.96 aralığında işlem gördü.

Lincoln Educational Services Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.90 21.96
Yıllık aralık
11.43 24.20
Önceki kapanış
21.46
Açılış
21.67
Satış
20.98
Alış
21.28
Düşük
20.90
Yüksek
21.96
Hacim
1.011 K
Günlük değişim
-2.24%
Aylık değişim
12.49%
6 aylık değişim
33.63%
Yıllık değişim
76.15%
