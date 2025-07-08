Dövizler / LINC
LINC: Lincoln Educational Services Corporation
20.98 USD 0.48 (2.24%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LINC fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.90 ve Yüksek fiyatı olarak 21.96 aralığında işlem gördü.
Lincoln Educational Services Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LINC haberleri
- Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Lincoln Educational Services (LINC) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Laureate Education (LAUR) This Year?
- Lincoln Educational at Midwest Ideas Conference: Growth Amidst Challenges
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- PRDO or LINC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Implied Volatility Surging for Lincoln Educational Services Stock Options
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Lincoln Educational Services (LINC)
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging DraftKings (DKNG) This Year?
- Down 16.5% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Lincoln Educational Services (LINC)
- Lincoln Educational Q2 2025 slides: revenue up 15%, raises full-year guidance
- Lincoln Educational Services stock price target raised to $27 from $25 at Rosenblatt
- Lincoln Educational Services Corporation (LINC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Earnings call transcript: Lincoln Educational Q2 2025 beats forecasts, stock tumbles
- Lincoln Educational earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Nerdy Inc. (NRDY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- American Public Education (APEI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- K12 (LRN) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- APEI or LINC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Strategic Education (STRA) Beats Q2 Earnings Estimates
- APEI vs. LINC: Which Stock Is the Better Value Option?
- Cramer Says This Missile Stock Is 'Making A Lot Of People A Lot Of Money' - Lincoln Educational Servs (NASDAQ:LINC), Karman Holdings (NYSE:KRMN)
Günlük aralık
20.90 21.96
Yıllık aralık
11.43 24.20
- Önceki kapanış
- 21.46
- Açılış
- 21.67
- Satış
- 20.98
- Alış
- 21.28
- Düşük
- 20.90
- Yüksek
- 21.96
- Hacim
- 1.011 K
- Günlük değişim
- -2.24%
- Aylık değişim
- 12.49%
- 6 aylık değişim
- 33.63%
- Yıllık değişim
- 76.15%
21 Eylül, Pazar