LINC: Lincoln Educational Services Corporation
20.96 USD 0.27 (1.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LINC за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.35, а максимальная — 21.18.
Следите за динамикой Lincoln Educational Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LINC
Дневной диапазон
20.35 21.18
Годовой диапазон
11.43 24.20
- Предыдущее закрытие
- 20.69
- Open
- 20.77
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.35
- High
- 21.18
- Объем
- 878
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 12.39%
- 6-месячное изменение
- 33.50%
- Годовое изменение
- 75.99%
