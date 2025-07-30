Dövizler / GBTC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi
90.35 USD 1.89 (2.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GBTC fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.31 ve Yüksek fiyatı olarak 91.48 aralığında işlem gördü.
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBTC haberleri
- GBTC Is Growing AUM Again - Is Bitcoin Getting Better Than Gold? (NYSEARCA:GBTC)
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- The Stagflation Protection Portfolio
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- 21Shares Launches DYDX ETP, Unlocking Institutional Access to On-Chain Derivatives
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- VanEck Crypto Monthly Recap For August 2025
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
- Origin Summit Debuts in Seoul during KBW as Flagship Gathering on IP, AI, and the Next Era of Blockchain-enabled Real-World Assets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- VanEck Mid-August 2025 Bitcoin ChainCheck
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Cardano surges as Grayscale advances spot ETF plans
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- Crypto Bounce: Bitcoin And Ethereum Play Catch-Up To Stock Market Highs (BTC-USD)
- The Investment Case For Bitcoin (undefined:BTC-USD)
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
Günlük aralık
90.31 91.48
Yıllık aralık
46.82 96.62
- Önceki kapanış
- 92.24
- Açılış
- 91.25
- Satış
- 90.35
- Alış
- 90.65
- Düşük
- 90.31
- Yüksek
- 91.48
- Hacim
- 2.705 K
- Günlük değişim
- -2.05%
- Aylık değişim
- 5.19%
- 6 aylık değişim
- 36.71%
- Yıllık değişim
- 78.80%
21 Eylül, Pazar