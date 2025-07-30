FiyatlarBölümler
GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi

90.35 USD 1.89 (2.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GBTC fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.31 ve Yüksek fiyatı olarak 91.48 aralığında işlem gördü.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GBTC haberleri

Günlük aralık
90.31 91.48
Yıllık aralık
46.82 96.62
Önceki kapanış
92.24
Açılış
91.25
Satış
90.35
Alış
90.65
Düşük
90.31
Yüksek
91.48
Hacim
2.705 K
Günlük değişim
-2.05%
Aylık değişim
5.19%
6 aylık değişim
36.71%
Yıllık değişim
78.80%
21 Eylül, Pazar