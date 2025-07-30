Währungen / GBTC
GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi
92.24 USD 1.47 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBTC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.87 bis zu einem Hoch von 92.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBTC News
Tagesspanne
91.87 92.62
Jahresspanne
46.82 96.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.77
- Eröffnung
- 92.21
- Bid
- 92.24
- Ask
- 92.54
- Tief
- 91.87
- Hoch
- 92.62
- Volumen
- 3.792 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 7.39%
- 6-Monatsänderung
- 39.57%
- Jahresänderung
- 82.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K