GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi

92.24 USD 1.47 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GBTC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.87 bis zu einem Hoch von 92.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
91.87 92.62
Jahresspanne
46.82 96.62
Vorheriger Schlusskurs
90.77
Eröffnung
92.21
Bid
92.24
Ask
92.54
Tief
91.87
Hoch
92.62
Volumen
3.792 K
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
7.39%
6-Monatsänderung
39.57%
Jahresänderung
82.55%
