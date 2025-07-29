Валюты / GBTC
GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi
91.73 USD 1.23 (1.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBTC за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.04, а максимальная — 91.82.
Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GBTC
Дневной диапазон
90.04 91.82
Годовой диапазон
46.82 96.62
- Предыдущее закрытие
- 90.50
- Open
- 90.62
- Bid
- 91.73
- Ask
- 92.03
- Low
- 90.04
- High
- 91.82
- Объем
- 3.103 K
- Дневное изменение
- 1.36%
- Месячное изменение
- 6.80%
- 6-месячное изменение
- 38.80%
- Годовое изменение
- 81.54%
