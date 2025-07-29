КотировкиРазделы
GBTC
GBTC: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi

91.73 USD 1.23 (1.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBTC за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.04, а максимальная — 91.82.

Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Common Units of fractional undivi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
90.04 91.82
Годовой диапазон
46.82 96.62
Предыдущее закрытие
90.50
Open
90.62
Bid
91.73
Ask
92.03
Low
90.04
High
91.82
Объем
3.103 K
Дневное изменение
1.36%
Месячное изменение
6.80%
6-месячное изменение
38.80%
Годовое изменение
81.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.