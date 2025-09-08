FiyatlarBölümler
CRS: Carpenter Technology Corporation

239.57 USD 7.31 (2.96%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRS fiyatı bugün -2.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 237.93 ve Yüksek fiyatı olarak 247.13 aralığında işlem gördü.

Carpenter Technology Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
237.93 247.13
Yıllık aralık
138.61 290.70
Önceki kapanış
246.88
Açılış
246.25
Satış
239.57
Alış
239.87
Düşük
237.93
Yüksek
247.13
Hacim
1.828 K
Günlük değişim
-2.96%
Aylık değişim
1.78%
6 aylık değişim
32.11%
Yıllık değişim
50.20%
21 Eylül, Pazar