Dövizler / CRS
CRS: Carpenter Technology Corporation
239.57 USD 7.31 (2.96%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRS fiyatı bugün -2.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 237.93 ve Yüksek fiyatı olarak 247.13 aralığında işlem gördü.
Carpenter Technology Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRS haberleri
Günlük aralık
237.93 247.13
Yıllık aralık
138.61 290.70
- Önceki kapanış
- 246.88
- Açılış
- 246.25
- Satış
- 239.57
- Alış
- 239.87
- Düşük
- 237.93
- Yüksek
- 247.13
- Hacim
- 1.828 K
- Günlük değişim
- -2.96%
- Aylık değişim
- 1.78%
- 6 aylık değişim
- 32.11%
- Yıllık değişim
- 50.20%
21 Eylül, Pazar