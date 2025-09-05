Divisas / CRS
CRS: Carpenter Technology Corporation
243.85 USD 2.71 (1.12%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRS de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.50, mientras que el máximo ha alcanzado 251.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Carpenter Technology Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
239.50 251.48
Rango anual
138.61 290.70
- Cierres anteriores
- 241.14
- Open
- 241.61
- Bid
- 243.85
- Ask
- 244.15
- Low
- 239.50
- High
- 251.48
- Volumen
- 1.547 K
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 3.59%
- Cambio a 6 meses
- 34.47%
- Cambio anual
- 52.88%
