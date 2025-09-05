CotizacionesSecciones
Divisas / CRS
Volver a Acciones

CRS: Carpenter Technology Corporation

243.85 USD 2.71 (1.12%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRS de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.50, mientras que el máximo ha alcanzado 251.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Carpenter Technology Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRS News

Rango diario
239.50 251.48
Rango anual
138.61 290.70
Cierres anteriores
241.14
Open
241.61
Bid
243.85
Ask
244.15
Low
239.50
High
251.48
Volumen
1.547 K
Cambio diario
1.12%
Cambio mensual
3.59%
Cambio a 6 meses
34.47%
Cambio anual
52.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B