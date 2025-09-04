Валюты / CRS
CRS: Carpenter Technology Corporation
241.14 USD 0.41 (0.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRS за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 239.34, а максимальная — 244.20.
Следите за динамикой Carpenter Technology Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRS
Дневной диапазон
239.34 244.20
Годовой диапазон
138.61 290.70
- Предыдущее закрытие
- 241.55
- Open
- 240.36
- Bid
- 241.14
- Ask
- 241.44
- Low
- 239.34
- High
- 244.20
- Объем
- 847
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 32.98%
- Годовое изменение
- 51.18%
