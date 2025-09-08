KurseKategorien
CRS: Carpenter Technology Corporation

246.88 USD 3.03 (1.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRS hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.61 bis zu einem Hoch von 246.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Carpenter Technology Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
240.61 246.89
Jahresspanne
138.61 290.70
Vorheriger Schlusskurs
243.85
Eröffnung
244.00
Bid
246.88
Ask
247.18
Tief
240.61
Hoch
246.89
Volumen
929
Tagesänderung
1.24%
Monatsänderung
4.88%
6-Monatsänderung
36.14%
Jahresänderung
54.78%
