CRS: Carpenter Technology Corporation
246.88 USD 3.03 (1.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRS hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.61 bis zu einem Hoch von 246.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carpenter Technology Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
240.61 246.89
Jahresspanne
138.61 290.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 243.85
- Eröffnung
- 244.00
- Bid
- 246.88
- Ask
- 247.18
- Tief
- 240.61
- Hoch
- 246.89
- Volumen
- 929
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- 4.88%
- 6-Monatsänderung
- 36.14%
- Jahresänderung
- 54.78%
