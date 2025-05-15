Dövizler / ATRA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ATRA: Atara Biotherapeutics Inc
12.05 USD 0.02 (0.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATRA fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.66 ve Yüksek fiyatı olarak 12.18 aralığında işlem gördü.
Atara Biotherapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATRA haberleri
- Greg Ciongoli appointed as new chair of Atara Biotherapeutics board
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Atara biotherapeutics (ATRA) director Huang buys $670k in stock
- Mizuho lowers Atara Biotherapeutics stock price target on delayed tab-cel launch
- FDA accepts Atara’s BLA for tab-cel with priority review
- Atara Biotherapeutics stock jumps after FDA accepts BLA for tab-cel
- Ikena Oncology stock rises after naming Kristin Yarema as CEO of combined company
- Atara resubmits tabelecleucel BLA to FDA for EBV-positive PTLD
- CDR-Life Appoints Pascal Touchon to the Board of Directors to Support Continued Growth and Advancement of Next Generation T Cell Engager Platform
- Atara Biotherapeutics Appoints James Huang and Nachi Subramanian to Board of Directors
- Atara Biotherapeutics Announces First Quarter Financial Results and Operational Progress
- Atara Biotherapeutics sets stock and warrant offering prices
Günlük aralık
11.66 12.18
Yıllık aralık
5.01 18.71
- Önceki kapanış
- 12.07
- Açılış
- 12.00
- Satış
- 12.05
- Alış
- 12.35
- Düşük
- 11.66
- Yüksek
- 12.18
- Hacim
- 94
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 0.67%
- 6 aylık değişim
- 97.54%
- Yıllık değişim
- 45.88%
21 Eylül, Pazar