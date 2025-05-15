Moedas / ATRA
ATRA: Atara Biotherapeutics Inc
11.98 USD 0.39 (3.36%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATRA para hoje mudou para 3.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.33 e o mais alto foi 12.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Atara Biotherapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
11.33 12.05
Faixa anual
5.01 18.71
- Fechamento anterior
- 11.59
- Open
- 11.33
- Bid
- 11.98
- Ask
- 12.28
- Low
- 11.33
- High
- 12.05
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 3.36%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 96.39%
- Mudança anual
- 45.04%
