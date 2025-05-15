Валюты / ATRA
ATRA: Atara Biotherapeutics Inc
11.51 USD 0.48 (4.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATRA за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 12.00.
Следите за динамикой Atara Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATRA
- Greg Ciongoli appointed as new chair of Atara Biotherapeutics board
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Atara biotherapeutics (ATRA) director Huang buys $670k in stock
- Mizuho lowers Atara Biotherapeutics stock price target on delayed tab-cel launch
- FDA accepts Atara’s BLA for tab-cel with priority review
- Atara Biotherapeutics stock jumps after FDA accepts BLA for tab-cel
- Ikena Oncology stock rises after naming Kristin Yarema as CEO of combined company
- Atara resubmits tabelecleucel BLA to FDA for EBV-positive PTLD
- CDR-Life Appoints Pascal Touchon to the Board of Directors to Support Continued Growth and Advancement of Next Generation T Cell Engager Platform
- Atara Biotherapeutics Appoints James Huang and Nachi Subramanian to Board of Directors
- Atara Biotherapeutics Announces First Quarter Financial Results and Operational Progress
- Atara Biotherapeutics sets stock and warrant offering prices
Дневной диапазон
11.51 12.00
Годовой диапазон
5.01 18.71
- Предыдущее закрытие
- 11.99
- Open
- 11.95
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Low
- 11.51
- High
- 12.00
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -4.00%
- Месячное изменение
- -3.84%
- 6-месячное изменение
- 88.69%
- Годовое изменение
- 39.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.