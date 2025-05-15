QuotazioniSezioni
Valute / ATRA
ATRA: Atara Biotherapeutics Inc

12.05 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATRA ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.66 e ad un massimo di 12.18.

Segui le dinamiche di Atara Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.66 12.18
Intervallo Annuale
5.01 18.71
Chiusura Precedente
12.07
Apertura
12.00
Bid
12.05
Ask
12.35
Minimo
11.66
Massimo
12.18
Volume
94
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
0.67%
Variazione Semestrale
97.54%
Variazione Annuale
45.88%
21 settembre, domenica