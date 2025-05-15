Valute / ATRA
ATRA: Atara Biotherapeutics Inc
12.05 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATRA ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.66 e ad un massimo di 12.18.
Segui le dinamiche di Atara Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATRA News
- Greg Ciongoli appointed as new chair of Atara Biotherapeutics board
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Atara biotherapeutics (ATRA) director Huang buys $670k in stock
- Mizuho lowers Atara Biotherapeutics stock price target on delayed tab-cel launch
- FDA accepts Atara’s BLA for tab-cel with priority review
- Atara Biotherapeutics stock jumps after FDA accepts BLA for tab-cel
- Ikena Oncology stock rises after naming Kristin Yarema as CEO of combined company
- Atara resubmits tabelecleucel BLA to FDA for EBV-positive PTLD
- CDR-Life Appoints Pascal Touchon to the Board of Directors to Support Continued Growth and Advancement of Next Generation T Cell Engager Platform
- Atara Biotherapeutics Appoints James Huang and Nachi Subramanian to Board of Directors
- Atara Biotherapeutics Announces First Quarter Financial Results and Operational Progress
- Atara Biotherapeutics sets stock and warrant offering prices
Intervallo Giornaliero
11.66 12.18
Intervallo Annuale
5.01 18.71
- Chiusura Precedente
- 12.07
- Apertura
- 12.00
- Bid
- 12.05
- Ask
- 12.35
- Minimo
- 11.66
- Massimo
- 12.18
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- 97.54%
- Variazione Annuale
- 45.88%
21 settembre, domenica