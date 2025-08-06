FiyatlarBölümler
Dövizler / APPS
Geri dön - Hisse senetleri

APPS: Digital Turbine Inc

5.52 USD 0.18 (3.37%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APPS fiyatı bugün 3.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.28 ve Yüksek fiyatı olarak 5.63 aralığında işlem gördü.

Digital Turbine Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APPS haberleri

Günlük aralık
5.28 5.63
Yıllık aralık
1.18 7.77
Önceki kapanış
5.34
Açılış
5.33
Satış
5.52
Alış
5.82
Düşük
5.28
Yüksek
5.63
Hacim
6.557 K
Günlük değişim
3.37%
Aylık değişim
28.07%
6 aylık değişim
103.69%
Yıllık değişim
80.98%
21 Eylül, Pazar