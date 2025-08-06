КотировкиРазделы
APPS: Digital Turbine Inc

5.34 USD 0.31 (6.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APPS за сегодня изменился на 6.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.95, а максимальная — 5.39.

Следите за динамикой Digital Turbine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.95 5.39
Годовой диапазон
1.18 7.77
Предыдущее закрытие
5.03
Open
5.02
Bid
5.34
Ask
5.64
Low
4.95
High
5.39
Объем
5.082 K
Дневное изменение
6.16%
Месячное изменение
23.90%
6-месячное изменение
97.05%
Годовое изменение
75.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.