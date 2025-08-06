Валюты / APPS
APPS: Digital Turbine Inc
5.34 USD 0.31 (6.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APPS за сегодня изменился на 6.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.95, а максимальная — 5.39.
Следите за динамикой Digital Turbine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.95 5.39
Годовой диапазон
1.18 7.77
- Предыдущее закрытие
- 5.03
- Open
- 5.02
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Low
- 4.95
- High
- 5.39
- Объем
- 5.082 K
- Дневное изменение
- 6.16%
- Месячное изменение
- 23.90%
- 6-месячное изменение
- 97.05%
- Годовое изменение
- 75.08%
