KurseKategorien
Währungen / APPS
Zurück zum Aktien

APPS: Digital Turbine Inc

5.34 USD 0.15 (2.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APPS hat sich für heute um 2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.27 bis zu einem Hoch von 5.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Turbine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APPS News

Tagesspanne
5.27 5.50
Jahresspanne
1.18 7.77
Vorheriger Schlusskurs
5.19
Eröffnung
5.34
Bid
5.34
Ask
5.64
Tief
5.27
Hoch
5.50
Volumen
5.276 K
Tagesänderung
2.89%
Monatsänderung
23.90%
6-Monatsänderung
97.05%
Jahresänderung
75.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K